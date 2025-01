Intronati, un mese di appuntamenti. Da Leopardi ai bronzi ritrovati

La Biblioteca comunale degli Intronati riapre le porte al pubblico con il calendario di incontri e conferenze curato dal presidente Raffaele Ascheri. La programmazione riprenderà, quindi, dopo la pausa delle feste, con una serie di appuntamenti tra letteratura, storia, attualità e cultura in generale, confermando l’orientamento che lo stesso Ascheri ha impresso a questa iniziativa da sempre, ovvero la varietà degli argomenti che la rende rivolta davvero a tutti. Orario e luogo sono sempre gli stessi: alle 17.30 nella sala storica della biblioteca comunale, per la quale il Comune ha confermato nei giorni scorsi Sara Centi nel ruolo di direttore.

A inaugurare il programma sarà venerdì 10 l’incontro ’Il Leopardi della Tv’. Sarà proprio Ascheri a curare l’evento, commentando la fiction di Rai Uno dedicata al grande poeta italiano: un’opportunità per approfondire il legame tra letteratura e televisione. Mercoledì 15 Antonio Sanò presenterà il suo libro ’Wargame napoleonico’ (Dadi&Piombo 2024). L’autore sarà presente per dialogare con il pubblico su questa appassionante opera dedicata ai giochi di simulazione storica. Mercoledì 22 l’archeologo Emanuele Mariotti terrà una conferenza dal titolo ’In carne e in bronzo: gli ultimi ritrovamenti nel santuario etrusco-romano di San Casciano dei Bagni’. L’evento sarà introdotto da Moreno Lifodi e offrirà uno sguardo unico sulle recenti scoperte archeologiche di rilievo internazionale.

Lunedì 27 si terrà l’incontro ’La Giornata della Memoria: ieri e oggi’, in occasione della ricorrenza dedicata al ricordo della Shoah. A chiudere il ciclo di eventi sarà mercoledì 29 la presentazione del libro "Le mani e la mente: il fare, il sapere e il sentire di un chirurgo" di Giuseppe Oliveri e Giulia Maestrini (Helicon). Introdurrà Fabio Mugnaini, con la presenza degli autori.

"Ancora una volta – commenta Ascheri – il nostro programma è pensato all’insegna della varietà. Si passa da temi letterari come quello sul Leopardi, commentando la fiction di Rai Uno, allo spazio per la storia e a quello per ripercorrere la vicenda dei ritrovamenti di San Casciano dei Bagni. Io curerò, tra le altre cose, l’incontro sulla Giornata della Memoria, una riflessione che proveremo a fare insieme, in un momento storico particolare che vede Israele impegnato in guerra. Un argomento delicato da affrontare, cercheremo di farlo come sempre con obiettività e senza pregiudizi".

Riccardo Bruni