Intrappolati nello ’zoo di vetro’. Sulle tracce di una storia familiare

Sul palco dei Rinnovati arriva ‘Lo zoo di vetro’. La storia familiare, scritta dal celebre drammaturgo statunitense Tennessee Williams, è il nuovo appuntamento della stagione dei Teatri di Siena, per la programmazione del ‘Sipario rosso’, in scena oggi e domani alle 21, domenica alle 17. Sul palco Mariangela Dabbraccio, una delle ‘muse’ di Giorgio Albertazzi, Gabriele Anagni, volto celebre de ‘Il Paradiso delle signore’, Elisabetta Mirra e Pavel Zelinskiy, diretti dalla regia di Pier Luigi Pizzi.

"Sogni, paure, sentimenti, rimorsi, illusioni – si legge nelle note di regia – in un testo che tocca l’anima e ci ricorda cosa significhi inseguire la propria vocazione. I personaggi di questa storia familiare si muovono intrappolati nel loro simbolico zoo di vetro, i loro sentimenti arrivano come un’onda al profondo delle nostre anime e le loro parole ci attraverseranno il cuore". Amanda viene dagli stati del sud, dove era ammirata per la sua bellezza, e prova ancora rimorso per aver lasciato tutto e aver seguito suo marito, che l’ha abbandonata lasciandola sola a crescere i due figli da sola, Tom e Laura. Lei resa zoppa da una malattia, introversa e chiusa; lui che lavora in una fabbrica di scarpe per mantenere madre e sorella e non sopporta la vita noiosa e banale che conduce.

L’opera scritta da Tennessee Williams viene portata a Siena dalla compagnia Best Live. Regia, scene e costumi sono appunto di Pier Luigi Pizzi, la traduzione è di Gerardo Guerrieri, mentre le musiche originali sono state composte da Stefano Mainetti e il design luci è curato da Pietro Sperduti. Il cast incontrerà il pubblico sabato alle 18.30 nel foyer dei Rinnovati.

Il prossimo appuntamento con la stagione teatrale, curata dal direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, è per la prossima settimana, con Maurizio Lastrico che porta a Siena un suo inedito spettacolo intitolato al momento ‘Sul lastrico’, ma ancora in fase di lavorazione. Tra stand up comedy, teatro e cabaret, l’attore ligure sarà il protagonista assoluto del suo ‘one mano show’, di cui è autore, regista e interprete, che sarà in scena sul palco dei Rinnovati dal 28 al 30 marzo ai consueti orari: venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 17.

Riccardo Bruni