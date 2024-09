Intitolazione asilo nido. Avrà il nome dello storico sindaco Enzo Sammicheli

Si terrà il il 20 settembre alle 17,30 l’intitolazione all’ex sindaco Enzo Sammicheli dell’asilo nido comunale. È invitata tutta la cittadinanza. Enzo Sammicheli, per tutti ‘Burasca’, è stato lo storico sindaco di Colle che ha saputo cogliere le trasformazioni della città negli anni ’70. La targa riporterà il seguente testo: "Asilo Nido Comunale ‘Enzo Sammicheli’. In memoria di Enzo Sammicheli, Sindaco storico della città. Per il suo costante impegno e dedizione verso la crescita e il benessere delle nuove generazioni. Con profonda gratitudine, la comunità di Colle di Val d’Elsa". Sammicheli è stato sindaco dal 1967 al 1980 e grazie alla determinazione nella sua filosofia amministrativa ha saputo comprendere i profondi cambiamenti politici, economici e sociali del territorio. È stato anche protagonista attivo e partecipe della vita della città, ricoprendo ruoli fondamentali. Segretario della camera del lavoro, Presidente del Tra-in, nel consiglio dell’ospedale, membro nel Cispel, in Federtrasporti nazionale e molto altro. Ha dato come amministratore una soluzione al problema della casa, affrontato la scolarizzazione e dato una svolta sociale alla città. Primo sindaco comunista ad aver incontrato in udienza privata un Papa, era Paolo VI. Storica è rimasta la risposta di Sammicheli quando il Papa gli chiese perché andava così d’accordo con il Vescovo Vallainc, "Santità noi privilegiamo ciò che ci unisce, non quello che ci divide". Considerato per molti un maestro e detentore di quella ‘palestra della parola’ sotto le logge di Piazza Arnolfo, alla quale tutti democraticamente potevano partecipare ed affrontare tematiche che andavano dalla finanza alla filosofia. Una scuola di formazione con la quale concepire la politica. Molte sono state le opere ed il lascito del Sindaco Sammicheli, in particolar modo la sua dedizione al mondo della scuola. Iniziando, così, il primo piano di realizzazione di edifici scolastici a servizio dei cittadini di Colle. Il suo progetto di realizzazione di istituzioni scolastiche in un periodo di alfabetizzazione della popolazione è stato fondamentale per la comunità colligiana. Il primo segno di impegno politico per dare voce e diritti a chi voce e diritti non aveva, per un’istruzione per tutti. Sammicheli in questo è stato pioniere per rendere le scuole la priorità delle priorità. In quegli anni, così, ha ridisegnato la città in un modo importante, dando una prospettiva di modernità a Colle.

Lodovico Andreucci