Intesa, Rossi nuovo presidente "Continuità nelle azioni per tutelare la base sociale"

di Paola Tomassoni

La stagione delle nomine, a distanza di due mesi dall’insediamento della nuova amministrazione comunale di Siena, si apre con Intesa: dopo un non facile percorso di condivisione, la compagine societaria ha nominato all’unanimità Andrea Rossi presidente per il prossimo triennio, in sostituzione di un altro Rossi, Davide, arrivato a fine mandato. Un incarico importante per l’ex sindaco di Montepulciano, attuale presidente del Consorzio del Vino Nobile, alla guida della società interamente pubblica che ha come mission lo sviluppo del territorio e che si pone come strumento operativo dei Comuni soci verso la transizione energetica: gli azionisti sono 48 Comuni, fra i quali 34 della provincia di Siena (91%), 11 di quella di Grosseto (6%) e 3 dell’Aretino (2%). Ma Intesa è anche la controllante, con il 25%, di Estra: pertanto, proprio dalle file di Intesa, i Comuni senesi potranno decidere se e in quale ruolo giocare la ‘partita’ della multiutility toscana dei servizi.

"Grazie ai soci per aver pensato a me per questo incarico, un impegno importante per la nostra provincia – commenta il neo presidente –. Intesa è valore aggiunto per il territorio, una società solida e strategica per l’area. I temi sul tavolo? Mi riservo di confrontarmi con la base sociale e con il vicepresidente di Estra, Alessandro Fabbrini, nominato dalla parte senese nel Cda della società energetica, in modo da essere informato sulla situazione attuale e poi procedere con le scelte che devono tutelare gli interessi della base sociale, il territorio di Intesa, che detiene il 25% di Estra. Rientrerò in Italia la prossima settimana e mi dedicherò subito agli incontri istituzionali per capire lo stato di fatto; cercherò anche il mio predecessore perché ci sia continuità. E comunque sempre per portare avanti gli indirizzi della base sociale".

Al fianco di Rossi, in un Cda totalmente nuovo, entrano come consiglieri Elena Bindi, docente universitaria e Gianluca Renieri, dipendente di Sei Toscana ed ex consigliere comunale a Siena; sindaci revisori sono Vincenzo Albanese, presidente del collegio, Claudio Gasperini ed Emanuela Giorgini. "E’ un Cda tutto nuovo – conclude Rossi –, per cui confrontarsi e avere una linea condivisa fra i nuovi consiglieri è prioritario".