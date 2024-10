Interventi saltati, solo attività ambulatoriale

"Il dottore sta visitando", dice la segretaria della ’Performance 2’ che si trova proprio nella zona di Massetana Romana sommersa dall’acqua del Tressa esondato. L’attività è ripresa regolarmente nella struttura, ieri mattina, "grazie ad una bella task force di amici che hanno dato una mano a spalare e pulire", racconta Andrea Causarano. Impressionante il video che mostra la quantità d’acqua che in pochi istanti ha circondato l’immobile. Ed è entrata nella sala operatoria e nella palestra dove si svolge la riabilitazione. Negli ambulatori, alcuni dei quali in tarda mattinata non ancora fruibili. "Diciamo che per adesso sono riprese solo le attività ambulatoriali e la fisioterapia", spiega Causarano. Sono saltati gioco forza sette interventi fissati e servirà un pochino di tempo per ricreare le condizioni ottimali per tornare ad operare. Sospese ieri anche le attività di diagnostica per immagini, a partire da tac e risonanza che comunque riprenderanno presto. "Un allagamento simile – ricorda Causarano – si era già verificato nel 2001".

La.Valde.