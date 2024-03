Interventi AdF per sostituire 4.300 contatori

Prosegue la campagna per l’installazione dei nuovi misuratori: oltre 430mila euro l’investimento di AdF per sostituire complessivamente più di 4.300 contatori. In questa nuova tranche di interventi, che interesseranno il territorio comunale nel periodo compreso tra martedì 12 e giovedì 21 marzo, saranno necessarie temporanee sospensioni dell’erogazione idrica.

Queste le date, gli orari e le zone interessate dall’interruzione di flusso: oggi 9-11 Poggio Salvi e zone limitrofe; domani 9-16 via Grossetana, via di Vigliano, via Poggio Perini, via V. Perugini, via del Poggio, via Giovanni da Verrezzano, via R. Chesi, via Ezio Fontanelli, via del Castruccio, vicolo Corto, via Strada, via del Poggetto, via Enrico Berlinguer, via M. Rofrano, via degli Ulivi, via dei Ciliegi, via Fabbricaccia, Strada Comunale per Bagnaia, Strada Comunale San Rocco a Brucciano, località San Rocco a Pilli, località Brucciano e zone limitrofe; martedì 19 9-11 strada provinciale 541 Traversa Maremmana, località Simignano e zone limitrofe; mercoledì 20 9-11 Stigliano, Poggio di Stigliano, strada delle Cantine di Stigliano e zone limitrofe; giovedì 21 9-11 via della Parrocchia e zone limitrofe.