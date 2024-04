’Insieme fuori dalla violenza’ segna il record. Raccolti 20mila euro per il Centro

L’obiettivo di raggiungere la somma di 5000 euro poteva sembrare molto ambizioso, ma la raccolta di fondi ’Insieme fuori dalla violenza’, promossa dal Centro antiviolenza ‘Donne Insieme Valdelsa’ con il sostegno della fondazione ‘Il Cuore si scioglie’, è andata oltre le più rosee previsioni, raccogliendo ben 20mila euro: il risultato è la certezza che il corso di formazione di primo livello per nuove operatrici del Centro, che verrà presentato il 13 aprile alle 10 al Teatro del Popolo di Colle, si potrà svolgere.

"La Valdelsa ha detto no alla violenza sulle donne e lo ha fatto con donazioni, partecipazione, dialoghi, articoli, interviste – afferma l’associazione presieduta dall’avvocato Caterina Suchan (foto) – E’stato un viaggio alla scoperta della sensibilità delle persone che hanno deciso di attivarsi per contrastare la violenza di genere. Il risultato visibile è la cifra raccolta, quello invisibile sono le decine di dialoghi e confronti con donne e uomini della Valdelsa, in primis i soci Coop di Colle, Poggibonsi e San Gimignano che, tra l’offerta di spazi, tempo e numerose iniziative, sono stati in prima linea per tutti i 40 giorni della campagna". Le occasioni di sensibilizzazione, gli interventi della presidente Suchan e della vice Elena Pullara, l’evento ‘Women in Arts 2024’ e infine TedX di Colle, hanno messo in luce che parlare di violenza è importante per capire il fenomeno e contrastarlo. I fatti parlano di una nuova consapevolezza della Valdelsa, di una comunità attenta e attiva, che sostiene il lavoro delle volontarie del Centro Antiviolenza.