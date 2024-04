Innocenti Minuti campione invernale di Regolarità nel Centro Italia

Valter Innocenti Minuti (nella foto) del Vespa Club Valdelsa è campione invernale di Regolarità in Vespa per il Centro Italia. Un successo prestigioso per il portacolori del sodalizio, grazie al rendimento complessivo messo in mostra in un campionato che si svolgeva in quattro tappe tra febbraio e marzo: due appuntamenti agonistici a Termoli (Campobasso), quindi a Roma e a Le Ferriere (Latina). Dopo le prime due frazioni al comando, alla terza Valter era sceso in classifica generale a causa di qualche piccola disattenzione. Ma nella kermesse decisiva il pilota, già agente di Polizia municipale in servizio a Poggibonsi, si è aggiudicato il primo posto imponendosi anche nella graduatoria finale. Un colpo di reni determinante per la definitiva conquista della leadership per l’Italia centrale. "Complimenti a Valter per lo stupendo risultato", affermano dal Vespa Club Valdelsa, società attiva da anni in nutriti calendari di escursioni e competizioni.