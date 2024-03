Iniziato l’intervento in strada Massetana. Pini da sostituire con 44 nuovi alberi

Sono iniziati ieri mattina i lavori in strada Massetana che porteranno alla sostituzione dei pini a rischio caduta. "Si tratta di un intervento – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – che ha impegnato l’amministrazione in una lunga progettazione: i lavori in questione richiedono l’abbattimento di alcuni di pini considerati ad alto rischio dalla relazione agronomica allegata al progetto e sulla base di valutazioni di stabilità effettuate". Le piante saranno sostituite con specie ritenute più consone a quelle esistenti: il nuovo filare stradale quindi sarà costituito da 22 tigli e 22 frassini. Le piante scelte sono inserite nell’elenco predisposto dalla Regione Toscana degli alberi che consentono un abbassamento dei fattori inquinanti, quali poveri sottili. "Prescindendo dalla diatriba sull’ubicazione dell’area su cui insiste Strada Massetana – ha sottolineato nei giorni scorsi ancora Bianchini - che a ogni buon conto non ricade nel regime di tutela naturalistico ambientale speciale, constatiamo che spesso si verifichino nell’imminenza dei lavori controversie. Ma vista l’importanza di questo asse viario è fondamentale che il Comune elimini il rischio, prediligano la messa in sicurezza".