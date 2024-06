Iniziano i lavori in via dei Fossi. Sopralluogo dei tecnici nell’area. Cedimento causato dal traffico

Si salta il fosso del blocco di una delle vie principali di Colle bassa, arrivando da Colle Alta. Per via dei Fossi, arriva, quindi, una grande novità. Tra la pavimentazione dissestata e le proteste di molti cittadini è stata definita la chiusura della strada proprio per consentire i lavori, a seguito delle verifiche effettuate sulla sede stradale e in un locale privato posto sotto la sede della via. È stato, così, necessario interdire il passaggio veicolare per consentire le verifiche tecniche funzionali al ripristino della piattaforma stradale nel tratto di via dei Fossi compreso tra i civici 73 e 67. Ora, però, è tempo di cantierare l’area. I problemi su via dei Fossi giungono, quindi, a una soluzione con la previsione dei lavori a stretto giro. I problemi dalle verifiche svolte sembrerebbero essere due e diversi a seconda del tratto di strada in questione.

Per quanto riguarda il cedimento prossimo all’incrocio dei ‘Quattro Cantoni’, è stato svolto un sopralluogo dal personale dell’ufficio tecnico e in quel tratto è stato scoperto che non c’è una relazione o concomitanza con la presenza del tracciato storico del fosso di Sant’Agostino nel sottosuolo. Un cedimento dovuto sicuramente anche ad un carico notevole di traffico. Per quanto riguarda, invece, il tratto dalla fine della chiesa di Sant’Agostino a via Mazzini il problema riguarda il fosso di Sant’Agostino e, quindi, relativo al sottosuolo. Conclusa la serie di indagini, ricerche, sopralluoghi e verifiche, ma soprattutto individuati i vari problemi sono in arrivo i lavori per via dei Fossi. Il progetto è stato realizzato dall’ufficio tecnico e mancherebbero le ultime definizioni per poi poter andare in gara. La previsione è quella di alcuni interventi localizzati di messa in sicurezza e ripristino del lastricato nei punti più pericolosi: incrocio con i ‘Quattro Cantoni’ ed alla fine della chiesa di Sant’Agostino. Zone dove le condizioni sono peggiori e sarà organizzato un intervento localizzato in alcuni punti per ripristinare le condizioni del lastricato. Lavori di fondamentale importanza che si inseriscono in una manutenzione straordinaria di una serie di interventi che riguardano le vie di collegamento tra la parte bassa della città e quella alta. Dopo l’inizio dei lavori in Via Livini si vede, quindi, arrivare anche il cantiere in via dei Fossi.

Lodovico Andreucci