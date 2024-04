Infrastrutture, troppe attese e pochi risultati

di Orlando Pacchiani

La speranza è che nell’incontro di domani a Filetta, per fare il punto della situazione sui lavori per il raddoppio della Siena-Grosseto, sia confermata la previsione della conclusione nel 2026, per gli ultimi due lotti e ancora prima per la galleria di Pari, che il prossimo anno rischia di festeggiare il decennale dalla chiusura. È un ritornello stanco, lo riconosciamo, quello che accompagna l’analisi dei grandi lavori infrastrutturali senesi: speranza, attesa, progetti, previsioni. I sostantivi si sprecano, in mancanza di risultati definitivi. E se sulla Due Mari si intravede un tenue spiraglio di luce in fondo al tunnel, per il resto il piatto piange.