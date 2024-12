Infiltrazioni nella Rsa, diciotto ospiti trasferiti da Chiusi a Cetona

I diciotto anziani ospiti della Rsa Walter Trippi di Chiusi, in un’ala dell’ex ospedale, sono stati trasferiti a Cetona, all’ostello La Cocciara, collegata internamente alla locale Rsa. Una scelta che si è resa necessaria dopo che sono state riscontrate infiltrazioni in alcuni locali. "In seguito alle segnalazioni da parte del gestore – afferma Gianluca Sonnini, sindaco di Chiusi – è stata coinvolta l’Asl, che ha in corso alcuni lavori di ristrutturazione in un’altra parte dell’immobile. La Rsa sarebbe stata interessata in un secondo momento con la sostituzione delle tegole". Ma al momento delle verifiche sulle infiltrazioni, i tecnici Asl hanno indicato il trasferimento degli ospiti come la migliore soluzione, manifestando "una situazione di grave deterioramento della copertura, per la cui sistemazione non sono emerse soluzioni relativamente veloci che consentano l’utilizzo in sicurezza dei locali del primo piano", si legge nell’ordinanza del sindaco Sonnini.

Di qui l’ordinanza dei due sindaci di Chiusi e Cetona, che hanno lavorato di piena intesa per trovare una soluzione, che ha consentito lo spostamento delle diciotto persone. "Sul tavolo erano state messe altre possibili soluzioni – osserva Sonnini – ma questa è la migliore e ha trovato la condivisione anche da parte delle famiglie, che hanno collaborato con noi in ogni modo. Con alcuni minimi lavori e grazie all’interessamento del Comune di Cetona, è stato possibile fare il trasferimento".

Un vantaggio perché è l’Asp di Cetona a gestire entrambe le Rsa e così, anche da un punto di vista logistico, si sono potuto limitare gli stravolgimenti per gli ospiti e per le loro famiglie. "Ora ci sarà il tempo per intervenire – spiega il sindaco Sonnini – perché la situazione è comunque stabile". Ieri nella nuova sede della Rsa a Cetona si è tenuta anche la tradizionale festa natalizia, in un clima - assicura il sindaco - di totale serenità e normalità.

