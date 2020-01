Siena, 6 gennaio 2020 - Un oculista di Siena, a passeggio con il cane, ha salvato la vita a un ciclista di passaggio che è andato in arresto cardiaco. Il medico ha visto lo sportivo cadere in terra e, compresa la situazione, è intervenuto subito con manovre di rianimazione cardio-polmonare. La vicenda viene resa nota dalla Usl Toscana Sud Est, di cui fa parte l'oculista, e risale a domenica.

«È stata un'esperienza unica - spiega il dottor Cosimo Mazzotta - non avevo mai effettuato queste manovre su una persona ma solo durante esercitazioni e so che la tempestività di intervento e la correttezza in caso di arresto cardio - respiratorio sono fondamentali per un buon esito». «Il ciclista non era cosciente, non aveva battito e non respirava ed i suoi amici erano disperati - prosegue - Ho iniziato subito il massaggio cardiaco. Il battito è tornato al secondo ciclo di manovre toraciche e dopo respirazione bocca a bocca. Il tempestivo intervento del 118 ha poi permesso di stabilizzare il paziente e portarlo al policlinico Santa Maria alle Scotte». Il ciclista poi in ospedale è stato sottoposto alle cure presso la cardiologia interventistica ed è ricoverato presso il Dai Cardio-Toraco-Vascolare, costantemente monitorato. Le sue condizioni, riferisce la Usl, sono in miglioramento.