Incontro pubblico sul tema ’Pace e Democrazia’. Rosy Bindi ospite dell’Azione Cattolica

Incontro pubblico dal titolo ’Pace e democrazia’ ieri in Sala dei Mutilati, dove l’Azione Cattolica diocesana di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino ha dialogato con Rosy Bindi, presidente del Comitato per i 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani, e l’ex direttore di ’Avvenire’ Marco Tarquinio. L’incontro è stato moderato da Gabriele Romaldo, vicedirettore del settimanale ’Il Sicomoro’ della Diocesi di Siena. L’Azione Cattolica prosegue nell’impegno al dialogo pubblico su tematiche di rilievo sociale: l’obiettivo è un momento di riflessione laico su temi universali come la pace e la democrazia.