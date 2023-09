Incontri in Biblioteca. Si parte con Salvemini

Con l’incontro di oggi, alle 17.30, nella sala storica di via della Sapienza, tornano gli appuntamenti alla Biblioteca degli Intronati, curati dal presidente dell’istituzione Raffaele Ascheri. Tema di stasera sarà ‘Gaetano Salvemini, a 150 anni dalla nascita: un intellettuale da riscoprire’. L’introduzione sarà dello stesso Ascheri, mentre la relazione sarà a cura di Simonetta Michelotti, dell’Università di Siena. Tutti gli incontri saranno come sempre a ingresso libero e per il mese in corso ce n’è già un altro in programma per mercoledì 27, allo stesso orario, quando il tema verterà attorno al libro ‘Giacomo Leopardi. Una biografia (non autorizzata)’, firmato proprio da Raffaele Ascheri per Cantagalli Editore. Nell’affrontare l’argomento il presidente della biblioteca sarà affiancato da due ospiti: il sindaco Nicoletta Fabio, invitata nella sua veste di leopardista, e Francesco Ricci, scrittore, docente, critico letterario e giornalista. La rassegna di appuntamenti tornerà poi a ottobre con sei appuntamenti già fissati, tornando via via a proporsi come il salotto autunnale e invernale della città, tra ospiti e argomenti che ogni volta, nelle scorse edizioni, si sono dimostrati capaci di intercettare l’interesse del pubblico.