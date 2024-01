Incidenti causati all’alcol. Solo negli ultimi tre giorni sono scattate due denunce

E’ boom di incidenti provocati dall’abuso di alcolici. Negli ultimi tre giorni la polizia municipale di Poggibonsi ha denunciato per guida di stato di ebbrezza due automobilisti che avevano appena centrato auto in sosta. Se non ci sono stati feriti, è stata per una serie di fortunate circostanze. Il primo incidente è avvenuto di giorno nei pressi del centro. Un uomo ha perso improvvisamente il controllo dell’auto, che è andata a schiantarsi contro un’auto parcheggiata. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia municipale del comando cittadino, che ha sottoposto il conducente all’alcol test. E’ risultato positivo, e di conseguenza sarà denunciato. Come previsto dalla legge, gli è stata sequestrata l’auto e gli sono stati tolti diversi punti dalla patente. L’altro incidente, invece, è avvenuto di notte all’immediata periferia della città. Identica la dinamica. Anche stavolta è intervenuta la polizia municipale che, in seguito all’esito dell’etilometro, ha denunciato l’automobilista. Anche per lui identico trattamento: sequestro dell’auto e decurtazione di punti dalla patente. Un fenomeno, quello dimettersi al volante dopo avere alzato il gomito, purtroppo piuttosto diffuso. Come sa bene la polizia municipale di Poggibonsi, impegnata nel controllo del traffico non solo nelle ore diurne. Alcuni giorni alla settimana, infatti, gli agenti effettuano servizi anche di notte e questo rafforza la loro presenza sulle strade cittadine. Non mancano, tuttavia, le campagne di sensibilizzazione sul rischio connesso alla guida sotto l’effetto dell’alcol. La giunta comunale di Siena, per esempio, nel marzo dello scorso anno ha approvato una convenzione con l’Università per la realizzazione del progetto "Alcol Eye" per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto dell’incidentalità stradale alcool e droga correlata. Si tratta di un progetto per il quale il Comune di Siena, in collaborazione con l’ateneo, ha partecipato a un avviso pubblico del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si è classificato al 35esimo posto.