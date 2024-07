Incidente durante la partita di calcio. Raccolta fondi per curare Davide

Gara di solidarietà per aiutare un giovane e la sua famiglia a rivedere la luce. La speranza è oltre oceano, ma ci vogliono tanti soldi e il Lions Club Valdelsa, sotto la presidenza di Fabio Cantini, sposa la causa e lancia una raccolta fondi. Ci sono storie diverse che attraversano la vita di molte famiglie. Questa è una di quelle. E’ la vicenda che da oltre un anno ha inghiottito Davide Papaccioli, un giovane di Poggibonsi che in questi giorni compie 20 anni.

Dal 10 maggio dello scorso anno lui e la sua famiglia combattono per strappare, ad un destino amaro almeno una parte di quella vita che Davide aveva prima di questo fatidico giorno. Quello in cui lui, aspirante calciatore in forza alla Virtus Biancoazzurra, al Don Emidio Smorti di via San Gimignano a Poggibonsi, in occasione di una partita di calcio, cadde nel tentativo di conquistare un pallone aereo. L’impatto al suolo ebbe come conseguenza un trauma cranico, con schiacciamento dell’arteria centrale del cervello. Finì in coma. Un dramma che ha dato inizio a un vero e proprio calvario. Dato per spacciato, fu prontamente operato e stabilizzato in Neurochirurgia alle Scotte. Poi le continue cure, anche in una struttura riabilitativa in provincia di Lecco, l’amore della sua famiglia con i tre fratelli e l’indescrivibile dedizione di babbo Michele e mamma Rejane hanno portato dei progressi. Ma non bastano. Nonostante il grande lavoro dei sanitari alle Scotte, quello degli esperti del Centro protesi di Poggibonsi e di tutti coloro che hanno seguito Davide, adesso è il momento di un salto di qualità. Si potrebbe fare in centri privati specializzati in fisioterapia neurologica ma in Italia il costo è elevato. La soluzione è una clinica a San Paolo in Brasile, ottima e più economica, dove tutta la famiglia Papaccioli si trasferirà per tre o sei mesi. Solo la solidarietà potrà dare un aiuto importante a Davide e ai suoi in questo percorso in salita ma pieno di speranza. Il Lions Club Valdelsa mette a disposizione un Iban per le donazioni: IT38W0103071940000003642418 Service "Davide Papaccioli". Per informazioni scrivere alla e-mail: [email protected].