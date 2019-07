Cetona (Siena), 20 luglio 2019 - Tragedia in autostrada nella serata di sabato. Un uomo è morto nello scontro fra la sua auto e un camion. E' accaduto intorno alle 20.30 sull'autostrada Milano-Napoli, al confine tra Toscana e Umbria, non lontano dall'uscita di Chiusi. Per l'automobilista non c'è stato niente da fare: la sua auto è finita sotto il Tir.

Entrambi i mezzi procedevano in direzione Firenze. Sul tamponamento indaga la polizia stradale di Orvieto. Sono intervenuti, oltre al 118 e al personale di Autostrade, anche i vigili del fuoco di Montepulciano e Orvieto. La vittima ha 67 anni, è originario di Passignano sul Trasimeno (Perugia) ma residente a Roma. Il tratto è stato chiuso e si sono formati circa due chilometri di coda. La circolazione è stata riaperta alle 22.