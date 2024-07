Fiamme in una villetta I carabinieri vedono il fumo e intervengono Immobile inagibile

Siena, 22 luglio 2024 – Fiamme al piano superiore di una villetta ieri a Sinalunga, in via della Cappella, poco prima delle 13. Il rogo è stato domato ma i vigili del fuoco, intervenuti sul posto anche con un tecnico da Siena, hanno dichiarato inagibile l’immobile. A richiamare l’attenzione dei carabinieri della stazione locale, in una domenica particolarmente afosa, è stato il fumo nero che si levava in quella zona. Non c’è voluto molto, giunti per primi in via della Cappella, a comprendere l’emergenza: le fiamme erano al secondo piano, già evidenti, il proprietario cercava di spegnerle utilizzando, invano, un tubo dell’acqua. I militari hanno gestito la situazione con fermezza e organizzazione. Non hanno esitato ad intervenire facendo immediatamente uscire di casa sia il 39enne che la sua compagna, unitamente al cane della coppia. Nel frattempo l’area veniva cinturata in modo che nessuno potesse avvicinarsi, in via della Cappella sono arrivate un paio di macchine della Compagnia di Montepulciano. Mentre correvano sul posto i pompieri, i servizi venivano disattivati. Poi ci hanno pensato i pompieri del distaccamento poliziano a domare il rogo. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Sinalunga. La donna, per precauzione, è stata portata al pronto soccorso di Nottola, unitamente all’uomo che aveva respirato il fumo. Da individuare le cause delle fiamme e da quantificare i danni.

I vigili del fuoco di Siena, invece, dalle 8,30 di ieri sono intervenuti nel comune di Radda, sulla strada che porta verso Vagliagli, perché bruciava un’area dove erano stati ammassati diversi oggetti e materiali ma in questo periodo è vietato ogni tipo di abbruciamento. Penetrante l’odore, che aveva preoccupato anche i cittadini. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestali per le indagini e sembra che oggi andrà l’arpat per accertamenti più approfonditi.

A creare problemi è stata poi un’enorme quercia, alta circa 30 metri, che è venuta giù di colpo a Montepulciano, in via dei Canneti. Subito chiusa la strada dalla Municipale per consentire ai pompieri di liberare la carreggiata mentre un paio di ospiti dell’agriturismo accanto a dove era venuta giù la pianta sono rimasti fuori in attesa delle operazioni, venendo comunque assistiti. Nel pomeriggio è stata fatta giungere la gru da Arezzo (quella di Siena non era disponibile) per poter completare l’operazione.

A Siena, invece, i pompieri poco dopo le 15 sono intervenuti in via delle Luglie per un’auto con una donna di 41 anni e la figlia piccola a bordo che si è ribaltata. Un grandissimo spavento, la piccola però sta bene anche se con la mamma è stata portata in codice 2 in ospedale per accertamenti.