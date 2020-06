Monticiano (Siena), 27 giugno 2020 - Mille e duecento rotoballe che bruciano nella notte nel campo illuminato a giorno dalle fiamme: maxi incendio e paura in provincia di Siena, a Monticiano, in località Il Santo, nella notte tra venerdì e sabato. Da capire cosa abbia innescato il maxi rogo, che ha provocato danni non da poco all'azienda agricola proprietaria delle rotoballe. Immediato l'allarme dopo i primi bagliori, avvistati intorno alle 23.30. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena. Non ci sono feriti ma l'intervento è stato lungo e non privo di difficoltà, vista l'estensione.

