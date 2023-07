Siena, abitazione a fuoco. Paura per due studentesse

Siena, 16 luglio 2023 – Incendio nella tarda serata di sabato a Siena, in via Gallerani (Petriccio). Tanta paura e ingenti danni ma per fortuna nessun ferito.

L'incendio (foto Paolo Lazzeroni)

A dare l’allarme sono state le due studentesse che abitano nell’appartamento andato a fuoco: una delle due ragazze ha visto l’incendio partire da una camera e sarebbe stata udita anche una piccola deflagrazione. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.