Incendio a Castellina. Arrivano i volontari

Incendio nel comune di Castellina in Chianti: il secondo evento nel’arco di pochi giorni. Interessata la località Castegneto. I volontari castellinesi della Racchetta intervenuti prontamente con i mezzi antincendio, sono riusciti con un notevolo sforzo di squadra a circoscrivere le fiamme, impedendo che si estendessero verso l’area boschiva e anche alle abitazioni vicine. In effetti i residenti, per alcuni interminabili istanti, hanno temuto di andare incontro a seri pericoli per via dell’avanzare delle lingue di fuoco. Ma grazie alla rapidità e all’efficienza, i volontari hanno domato in breve tempo l’incendio, evitando delle conseguenze potenzialmente disastrose per la località e più in generale per il territorio. Emergono intanto alcune ipotesi riguardo alle origini dell’evento. E non è escluso nella circostanza il dolo. In attesa delle conclusioni delle autorità competenti, occorre intanto rilevare il ritrovamento di due distinti punti di innesco. Ciò induce a pensare proprio a un’azione dolosa, un’ipotesi che, se confermata, potrebbe dunque indicare un atto intenzionale da parte di ignoti. Un quadro che rimane comunque da esaminare e da ricostruire nella sua completezza, in vista della conclusione delle indagini. Il sindaco di Castellina in Chianti, Giuseppe Stiaccini, intervenuto sul luogo dell’incendio, ha espresso un sentito ringraziamento ai volontari per il loro intervento tanto tempestivo quanto efficace. Tuttavia, la possibile natura dolosa dell’incendio suscita una notevole preoccupazione nella comunità locale. Al punto che la stessa amministrazione comunale, alla luce dei due episodi ravvicinati all’interno del territorio castellinese, invita i cittadini "a mantenere alta la vigilanza e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine".