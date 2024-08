Incendi, più colpito il sud senese. Fiamme anche a Montepulciano

di Laura Valdesi

SIENA

Incendi, il sud della provincia negli ultimi giorni è l’area più duramente colpita. Dopo il rogo di Celle sul Rigo ieri, poco dopo le 13, è scattato l’allarme a Montepulciano. In un terreno agricolo alle spalle della chiesina di San Bartolomeo, verso il torrente Tresa. Ci si arriva da una strada sterrata che si apre andando da San Biagio verso Pienza. E che poi raggiunge Monticchiello, proseguendo. A dare l’allarme anche degli agricoltori che stavano lavorando nei campi. La mobilitazione è stata massima: la squadra dei vigili del fuoco poliziani si è fiondata sul posto, nel frattempo, poiché vicino c’è anche una zona a bosco, è stato fatto intervenire l’elicottero della Regione Toscana. A circa un centinaio di metri dal cuore dell’incendio, su un poggio, c’è un’abitazione. I pompieri si sono occupati subito di evitare che le fiamme arrivassero vicino, hanno infatti solo lambito un filare della vigna. Al contempo sul posto anche i carabinieri forestali che si occuperanno di accertare le cause del fuoco. Il fumo che si levava si notava da lontano. C’è stato bisogno dell’aiuto di tutti: la squadra antincendio boschivo de La Racchetta, il personale della Protezione civile dell’Unione dei Comuni, la Polizia Provinciale e quella Municipale. A vedere che piega stava prendendo la situazione anche il vice sindaco di Montepulciano Luciano Garosi. Poco dopo le 16 un respiro di sollievo, verso le 17,30 sono rientrati in sede i pompieri. Proseguivano invece le operazioni di bonifica per mettere in sicurezza alcune porzioni di terreno.

Il grande caldo di questi giorni certo non aiuta. Ieri sono stati raggiunti i 38 gradi a Piancastagnaio e appena uno meno a Radicofani e Montepulciano. Mentre il Centro funzionale della Regione Toscana ha registrato un picco di 39 gradi sia a Siena che Buonconvento, a Castelnuovo Berardenga, a Monteroni. Sulla vetta Amiata la colonnina di mercurio si è fermata a 27°. Non c’è ancora da stare allegri nelle prossime ore. "L’alta pressione mollerà parzialmente la presa tra venerdì e domenica – spiega MeteoSiena24 – quando potrà tornare, seppure a carattere locale un po’ di instabilità pomeridiana. Specie nel weekend, infine, le temperature massime caleranno dagli attuali 37-38° a 33-35°. Si tratta di valori ancora superiori alla norma, ma con un’anomalia meno severa rispetto a quella osservata attualmente".