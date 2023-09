Inaugurata a Gaiole ’Casa Eroica’. In mostra la bellezza della fatica

Maglia e pantaloncini di lana, sorrisi e passione: 9000, provenienti da 39 nazioni dei 5 continenti, gli eroici che quest’anno hanno deciso di tuffarsi nel passato e vivere l’emozione della ciclostorica più famosa del mondo. Ha preso il via ieri la 26ª edizione dell’Eroica, la manifestazione che dal 1997, anno in cui Giancarlo Brocci e altri 92 nostalgici del tempo che fu la idearono, a oggi chiama a sé appassionati e campioni dei pedali (quest’anno, tra gli altri, ricordiamo Saronni, Baronchelli, Kwiatkowski, Cassani, Ballan, Zabel), facendo di Gaiole in Chianti, così dicono, la ‘Woodstock’ del ciclismo d’epoca.

E la partenza non poteva che essere con il botto: ieri mattina è stato inaugurata Casa Eroica, non un semplice museo, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, nella storia. Un’idea del Comune di Gaiole in Chianti, realizzata da Opera Laboratori ed Eroica: un percorso, snodato su più sale, provviste di postazioni interattive fruibili sia in Italiano che in Inglese, per far vivere, a chi ne varcherà la soglia, da lunedì, un’esperienza unica.

Le ex cantine Ricasoli si sono trasformate in un complesso in cui, grazie a proiezioni e alla realtà virtuale, i visitatori potranno vivere le atmosfere delle 26 edizioni, scegliere se camminare idealmente lungo una strada bianca o immedesimarsi con un eroico, sedendosi su sgabelli a sellino, creare un proprio avatar, rispondere a quiz per testare la propria conoscenza sull’Eroica, costruire una bici, ascoltare le emozionanti testimonianze dei protagonisti, sorvolare sullo splendido territorio che fa da cornice alla manifestazione e sui castelli di Gaiole in Chianti, godendo di una visione unica, in un dialogo spettacolare tra architettura e natura. Ad arricchire l’esperienza, poi, il Ristoro. A ‘chiudere’ il viaggio, la libreria e Bottega Eroica con pubblicazioni e merchandising a cura della casa editrice Sillabe.

"L’inaugurazione di Casa Eroica – dichiara Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti – segna l’inizio dei secondi 25 anni de L’Eroica. Questo spazio che, grazie al sodalizio nato con Opera Laboratori che insieme a Eroica ringrazio, ne racconterà storia e valori ogni giorno dell’anno. Oggi togliamo i veli solo alla prima parte di questo grande progetto: a Natale ne festeggeremo il compimento con l’apertura del nuovo museo archeologico Alle origini del Chianti".

Un grande lavoro quello realizzato da Opera Laboratori: "L’Eroica è una filosofia di vita – dice il presidente Giuseppe Costa –. Una vita sana, seria e potrei dire anche non competitiva. Non bisogna correre soltanto per vincere, ma anche per muoversi insieme. Noi costruiamo opere anche per lanciare un messaggio di positività, conoscenza e sensibilizzazione verso la natura e il territorio".

"L’Eroica – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ieri presente al taglio del nastro – è per molti un evento atteso tutto l’anno, un momento di incontro, per vivere le emozioni e l’allegria del festival, per indugiare nei ristori, per godere la poesia della bicicletta. Un enorme ringraziamento a Giancarlo Brocci e a tutti i suoi collaboratori e volontari che lo rendono possibile". Gli eroici con le bici costruite prima del 1930 sono partiti stamani alle 4,30, seguiti da tutti gli altri con l’obiettivo di coprire le due distanze più lunghe (cinque i percorsi). Domani le strade bianche saranno invece battute dai ciclisti dei percorsi più brevi.