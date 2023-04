In scena ’le spose internazionali’ Topi Dalmata sul palco dei Rinnovati

Dal 14 al 16 aprile è possibile recuperare e vivere lo spettacolo "The Brides International" portato in scena dalla compagnia "Topi Dalmata" al teatro dei Rinnovati. E’ il modo per poter vedere una rappresentazione visionaria, di grande originalità, dove l’andamento della particolare trama gioca alla perfezione con il tappeto musicale, altro assoluto protagonista. Questo coinvolgente pièce nasce da un’idea di Margherita Fusi e Silvia Bruni, con il regista David Glass che ha rielaborato e sviluppato in una sorta di volutamente insano collage fatto di segnali molto forti verso il pubblico, in un "tripudio di delicatezza, comportamento scorretto, tenerezza e potere, amore, avidità e naturalmente morte e rinascita".

Le protagoniste sceniche sono Silvia Bruni, Alessandra Fantoni, Margherita Fusi, Yuko Kawamoto, Korina Kokkali, Kate Kraay, Briony O’Callagan, Simona Parravicini e Francois Testory. Si racconta di una sinistra figura materna di nero vestita (la sposa della morte The Death Bride) che attiva sette bozzoli che giacciono a terra.

Ed ecco emergere sette giovani donne insieme a sette abiti da sposa: sette personalità forti, potenti e fuori dai canoni, eterogenee anche dal punto di vista fisico. Ognuna si presenta con il suo individuale splendore, vestita dai suoi abiti nuziali, poi travolta dalla forza della performance. Grande spazio alla forza della musica che tutto coinvolge e ammanta: dal sax dai filamenti metallici di Bernard Hermann con la soundtrack di "Taxi driver" fino a canzoni come "Crying" di Elvis Presley e "Thriller" di Michael Jackson. Lo spettacolo è il recupero della date di febbraio, saltate per il sisma.

Venerdì 14 per il turno A, sabato 15 il turno B di abbonamento, domenica 16 il turno C. Un prezioso recupero, visto che gli attori provengono dalle più svariate parti del mondo. Una produzione che ha come centro proprio la nostra città, attraverso il lavoro della compagnia Topi Dalmata, che mette insieme scuola, compagnia e allestimenti, con grande coerenza artistica. Chi possedeva già il biglietto per lo spettacolo, potrà utilizzarlo nelle nuove date individuate. Altrimenti, sarà possibile comperare il titolo d’acquisto in biglietteria, aperta dalle 13 alle 19 da martedì a domenica, oppure online.

