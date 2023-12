In provincia 84 ’Polis’. Uffici postati nei Comuni per passaporti e carte

Passaporti, carte d’identità e altri documenti direttamente negli uffici postali. La provincia senese sarà il territorio che, in Italia, avrà il maggior numero di strutture ‘Polis’. Uffici postali destinati ai piccoli Comuni - quelli con meno di 15mila abitanti - dove si potranno fare direttamente documenti e certificazioni per le quali sono richieste pratiche più complesse e tempi più lunghi. Un modo per tentare di facilitare chi vive in centri generalmente più isolati. Dai quali occorre muoversi e percorrere chilometri per ottenere quello che, nelle grandi città, si trova invece a pochi metri da casa. La provincia senese ne avrà 84, il numero maggiore rispetto a tutte le altre province d’Italia. Un record, che si aggiunge al fatto che la provincia è nelle prime posizioni nella classifica delle assunzioni di personale a tempo indeterminato destinato agli uffici postali.