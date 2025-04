In classe l’80% degli studenti pratica una disciplina

Apd Associazione Polisportiva Dilettantistica. Nasce nel 2006, è composta attualmente da 3 sezioni sportive (atletica, calcetto, pallavolo), ed il Presidente è Roberto Bagnai. Nella nostra classe l’80% pratica sport a San Gimignano. L’assessore allo sport, i nostri allenatori, ed il presidente ci hanno parlato delle varie associazioni sportive. "La Polisportiva ha sempre messo come possibilità quello di fare sport per tutti i giovani sangimignanesi, con la convinzione di poter allontanare tutto ciò che di brutto si può incontrare nel cammino dell’adolescenza", così Roberto Bagnai, orgoglioso del suo percorso come presidente dal 2011 al 2025.

Per noi giocatori di calcio a parlare è il nostro allenatore Maurizio Strappa del Sangi Football Club che ci ha raccontato che il San Gimignano calcio ha fatto nel tempo operazioni importanti: fondere le squadre di San Gimignano e Ulignano (frazione) chiamato “San Giuli” e qualche anno fa, far nascere il calcio femminile che militava in serie A (Florentia Football Club), appassionando migliaia di persone che venivano da tutta la Toscana a vedere la nostra squadra contro le squadre blasonate come Milan, Inter, Juve...

L’APD Sangi Volley è una realtà che vede coinvolte molte ragazze della nostra classe. Gli allenatori Marco Movilli e Alessandro Barlucchi ci hanno spiegato che questo sport ha ottenuto grandi vittorie con l’U14, l’U13 e l’U18 e che per la comunità è stato bellissimo avere la palestra piena di genitori, amici, professori uniti a sostenere queste ragazze che inseguivano un sogno. "Lo sport di squadra permette al tessuto sociale di integrarsi"