In caserma pony, clown e tanti regali. Zalaffi tira fuori la busta per i vigili

Ci sarà anche la crisi delle nascite, ma i bambini (tantissimi) ieri sono stati protagonisti delle iniziative della Befana. A Siena e in ogni angolo della provincia. Divertendosi, correndo a prendere i regali che associazioni e forze dell’ordine hanno preparato per farli sognare. E per creare quell’atmosfera magica che questa festa, nonostante tutto, restituisce in una società dove c’è sempre meno spazio per fantasticare.

Come hanno fatto i bambini, almeno un centinaio, figli di carabinieri che prestano servizio nella nostra provincia ma anche alcuni seguiti dalla Misericordia, prendendo possesso del cortile del comando provinciale in viale Bracci. Un’area dove siamo abituati ad immaginare la festa dell’Arma, fra istituzioni e parata in alta uniforme. Trasformata invece in occasione della Befana in uno spazio dove divertirsi e giocare, grazie al consueto impegno dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc) guidata da Aldo Di Raimo, unitamente alla preziosa collaborazione del comandante provinciale Angelo Pitocco. C’è chi ha potuto salire in groppa ad un pony, chi si è divertito con i clown. Prima di ’circondare’ di affetto la Befana con tanto di scopa e regali. "Il nostro impegno, anche quest’anno, è stato rivolto all’acquisto di libri a seconda delle diverse fasce di età dei ragazzi, fino ai 10 anni. Questo il dono che hanno ricevuto", conferma Di Raimo.

"Le guardie di città sono un valore aggiunto di Siena. Quindi è bello che ci siano momenti in cui un’associazione come la vostra, il Siena Club auto e moto d’epoca, contribuisce a rappresentare l’affetto che portiamo ai vigili", ha sottolineato il sindaco Nicoletta Fabio in occasione della Befana dei vigili urbani. Mentre schierate davanti al Comune c’erano veri gioielli: un’Alfetta, quella che in America chiamavano la Ferrarina, vicino anche una rossa vera. E ancora: un’Alfa 75, una Barchetta, una Morgan che ha un telaio in legno. Accanto una Triumph del lontano 1962.

"Una bella iniziativa, che va avanti già da qualche anno. Tutto ciò che consente di rafforzare il contatto con la cittadinanza per noi è fondamentale – ha spiegato il vice comandante della Municipale Alfredo Zanchi –;grazie inoltre per il dono". Mostra la busta che ha appena ricevuto dal presidente Roberto Zalaffi il quale, attingendo anche all’esperienza come capitano, ha scherzato sulla consegna appunto della busta. "Questa volta lo faccio io", le sue parole prima del regalo alla polizia municipale mimando il vigile che porta al mossiere l’ordine al canape per il Palio. "Siamo uno dei primi club fondati – rivendica Zalaffi –, manteniamo in efficienza auto che non sono più in circolazione, devono avere almeno 20 anni per essere iscritte all’associazione".

La.Valde.