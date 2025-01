’In cammino per la pace’ da San Domenico fino al Duomo

Oggi si terrà a Siena la VI edizione della marcia “In cammino per la pace”. È un’iniziativa speciale, nata dalla collaborazione tra l’Acr, l’Agesci, il Movimento Giovanile Salesiano e l’Unitalsi, in collaborazione con il Servizio per la pastorale infanzia ed iniziazione cristiana, il Servizio per la pastorale familiare, il Servizio per la cooperazione missionaria tra chiese e il Servizio ecumenismo e dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino. Partenza alle 15 da San Domenico per arrivare, passando per il centro, fino al Duomo dove i partecipanti riceveranno la benedizione speciale del cardinale Augusto Paolo Lojudice.