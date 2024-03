In-Box, i finalisti salgono sul palco. Il nuovo teatro vota i suoi campioni

Siena torna a essere trampolino di lancio per i nuovi volti del palcoscenico e le nuove compagnie teatrali. Torna infatti anche quest’anno nei teatri senesi In-Box, il progetto dedicato alla valorizzazione e promozione del talento emergente nel panorama teatrale, curato da Straligut. Otto le compagnie selezionate che si esibiranno dal vivo dal 23 al 25 maggio, dopo un meticoloso processo di selezione su oltre quattrocento candidature pervenute, per contendersi le novantuno repliche messe in palio per questa edizione del progetto, realizzato con il sostengo di Ministero, Regione, Comune e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Novantuno esibizioni, regolarmente pagate, per i palcoscenici italiani: una vera e proprio tournée che per i vincitori del concorso si trasformerà da sogno a realtà.

"La tre giorni senese – spiegano gli organizzatori – sarà un’occasione unica per gli artisti che si esibiranno di fronte a una platea di esperti del settore. Al termine delle valutazioni sarà proclamato il Vincitore In-Box, lo spettacolo che riceverà il maggior numero di repliche. Ma è tutta la selezione In-Box, vincitore e finalisti, a godere della visibilità garantita dalla partecipazione a In-Box dal Vivo e dalle tournée che ne deriveranno".

Gli otto finalisti selezionati per questa fase finale sono ‘Afànisi’ di Ctrl+Alt+Canc, ‘Affogo’ di Dino Lopardo, ‘Come se niente fosse’ di Davide Grillo, ‘Molto dolore per nulla’ di Luisa Borini, ‘Sei la fine del mondo (letteralmente)’ di Annachiara Vispi, ‘Tecnicismi&Baldoria’ di Enoch Marrella, ‘The Barnard Loop’ di DispensaBarzotti e ‘Tre liriche’ di Eat the Catfish. Completano la selezione spettacoli che, pur non rientrando tra i finalisti, sono stati ritenuti meritevoli di segnalazione da parte della giuria: ‘Between me and P:’ di Filippo Michelangelo Ceredi, ‘Con tutto il mio amore’ di Gabriele Cicirello, ‘Materiali per la morte della zia’ di Bridude Teatro e ‘Succede’ di Cecilia Di Giuli.

Appuntamento al prossimo anno, invece, per In-Box Verde, focalizzato sul teatro per ragazzi, il cui bando uscirà il prossimo giugno, avviando così il percorso che poi porterà alla fase finale a Siena. A partire da questa edizione, infatti, il progetto In-Box cambia assetto e propone le due sezioni ad anni alterni, canalizzando l’attenzione sul teatro di prosa e le sue contaminazioni (In-Box) e sul teatro ragazzi (In-Box Verde) in maniera più intensa e specifica su ciascuno dei due bandi.

Riccardo Bruni