In 700 alla festa per gli 80 anni della Cassioli

È stata una serata di grande festa, per un’azienda ma anche per un vasto territorio che in quella realtà vede una concreta realtà di crescita. Sabato erano in 700 a celebrare gli ottanta anni di vita della Cassioni, a Torrita di Siena. Ospiti illustri: la Regione con il presidente Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras, i sindaci del territorio in testa il torritese Giacomo Grazi, Andrea Marchetti di Chianciano Terme e la moglie Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d’Italia, il presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi. E soprattutto i dipendenti di oggi e di ieri, salutati come i veri protagonisti di una storia di successo, iniziata nel 1943 in una piccola officina e ora approdata in tutto il mondo, dal Brasile, alla Polonia, agli Stati Uniti.

A ricordarlo, in un passaggio molto emozionante, Marcello Cassioli, la seconda generazione dell’azienda che poi ha lasciato il testimone a Paolo e Carlo Cassioli, oggi presidente e amministratore delegato, che hanno delineato presente e futuro di un’azienda con 400 dipendenti e 80 milioni di fatturato.

E sia il presidente Giani sia il sindaco Grazi hanno sottolineato con forza lo stretto legame dell’azienda con il territorio, per cui rappresenta anche un’importante prospettiva occupazionale, oltre che un solido punto di riferimento economico.

Non sono mancati momenti coinvolgenti con il Gruppo sbandieratori e tamburini di Torrita, lo spettacolo con Paci e Cagliostro, la musica degli Yes Weekend.