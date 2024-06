Improvvisa rottura di un tubo dell’acqua. Allagamento in Strada di Pescaia

Disagi ieri mattina in Pescaia, dove all’altezza dello svincolo per il quartiere dei Cappuccini, si è verificata un’ingente perdita d’acqua causata dalla rottura improvvisa di una tubatura idrica. Immediata la segnalazione ad Acquedotto del Fiora che subito ha inviato i tecnici in sopralluogo, attivando una ditta per procedere con la riparazione. Il tutto, mentre gli agenti della Municipale provvedevano a regolare il traffico nella zona.

Gli interventi, iniziati la mattina, si sono conclusi ieri pomeriggio con le opere di asfalatura. Durante la manutenzione urgente della rete idrica, si sono verificati alcuni abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in Strada Pescaia, via Pisacane, via Ricasoli, via Nazario Sauro, Via Diaz, via Cesare Battistini, via Chiarugi, via Tassi e vie limitrofe. Il flusso idrico è tornato completamente regolare intorno alle 18.