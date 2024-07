"Impossibile dire se Siena il 2 sarà interessata da piogge"

Una costante fare i conti con i capricci del tempo. Non soltanto nei giorni del Palio ma sempre. Sarà così anche domani. "Da oggi, poi soprattutto tra martedì 2 e mercoledì 3, avremo a che fare con la presenza di una goccia fredda in quota capace di riattivare una modesta instabilità atmosferica". Parole da brivido quelle di ’Meteosiena24’ che fornisce anche il bollettino al Comune. "Nel pomeriggio instabilità maggiormente presente su tutte le zone interne della regione, con fenomeni tuttavia non molto diffusi seppur presenti e in genere di moderata intensità. Impossibile dire se la città di Siena sarà interessata dai nuclei temporaleschi che dovrebbero andare a formarsi nelle ore pomeridiane, questo lo potremo valutare solo in sede di nowcasting", l’indicazione che viene data per domani. Dunque, c’è da stare con il fiato sospeso.

Intanto ieri sera alla curva del Casato, è stato messo un vigile urbano nella ’camicia’. Durante la prova del mattino, una turista che si era sporta forse un po’ troppo per riprendere il passaggio dei cavalli aveva perso parte della macchina fotografica, chiedendo poi aiuto alle autorità (si è fermato anche il sindaco) perché sembra che il componente mancante fosse stato raccolto e consegnato ad un altro turista. Hanno provato ad ’inseguire’ uno che gli assomigliava ma non era la persona giusta.