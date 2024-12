Importanti novità per la 68. I lavori stanno procedendo secondo quanto stabilito

Novità per la 68. Si parla, quindi, del movimento franoso che ha di fatto squarciato una parte della carreggiata all’altezza del bivio di Mazzolla. I lavori presso il chilometro 43+340, infatti, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. C’è stata una sospensione temporanea dei sondaggi ed anche le operazioni di sondaggio sono momentaneamente sospese e riprenderanno la prossima settimana, con l’ausilio di una nuova macchina. Per quanto riguarda la ricostruzione del pacchetto stradale sono iniziati i lavori di fondamentale importanza per per garantire la sicurezza e la stabilità del tratto. Sotto il profilo degli interventi di drenaggio sono stati completati i lavori necessari per migliorare la stabilità e prevenire infiltrazioni d’acqua. La prova di carico è stata programmata per domani, ovvero lunedì con la previsione dell’esecuzione della prova di carico, che servirà a verificare la tenuta e la resistenza della struttura. Il 23 dicembre sono state eseguite le prove su piastra nel cantiere della SS 68, un passaggio fondamentale per verificare che il terreno sia pronto a sostenere i prossimi interventi. Questo comunicato dal sindaco di Volterra Giacomo Santi. Si potrà, così, procedere con il riempimento utilizzando materiale idoneo, in moda tale da preparare la base del pacchetto stradale. I lavori continuano con la massima attenzione e nel rispetto dei tempi previsti. Una delle novità tanto attese dai pendolari è la possibilità della riapertura già per il 31 dicembre. La riapertura sarà, comunque, ad una sola corsia con senso unico alternato, gestito da semaforo, in attesa dei lavori di somma urgenza per consolidare il versante. Il sindaco di Volterra ha voluto informare, comunque, che sono ripresi i lavori di ultimazione del riempimento del pacchetto stradale sulla SS68. Attualmente si stanno completando le operazioni necessarie, rispettando i tempi tecnici previsti per il passaggio alla fase successiva di asfaltatura. I lavori ad oggi procedono regolarmente e in linea con il cronoprogramma stabilito. Ieri è stata prevista una riunione di regia per cercare una quadra circa i passaggi ulteriori che saranno intrapresi dalle istituzioni per risolvere questa problematica che riguarda un’arteria di fondamentale importanza per il territorio. Questa è la situazione ad oggi, ma non si escludono novità già a partire dai prossimi giorni.

Lodovico Andreucci