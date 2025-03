Impiegato d’archivio. Operaio per facchinaggio

1 FACCHINO – Azienda di Monteroni d’Arbia cerca un operaio/a addetto/a al facchinaggio, trasporto e montaggio attrezzature in azienda di catering gradita esperienza nel ruolo. Richiesta patente B e auto. Contratto full time a tempo determinato da aprile a ottobre circa. Contatti: 0577/375434 o [email protected]

ADDETTI ALLE PULIZIE UFFICI – Cercasi addetti alle pulizie in uffici per zona Poggibonsi (nei giorni da martedì a sabato 6-8 o da lunedì a venerdì 17-20) e per agriturismi (solo il sabato 9-14). Necessaria patente B. Cv: 0577983746 o [email protected].

1 IMPIEGATO D’ARCHIVIO – Azienda di Sinalunga cerca un impiegato addetto a redazione documenti per sicurezza con archiviazione. Richiede diploma secondario, patente B e conoscenze su soluzioni informatiche e di rete, windows 2000, windows xp. Tempo determinato full time. Cv: 0577679223 e [email protected].