Impianti sportivi e scuole Il programma della giunta per completare i lavori

In consiglio comunale l’assessore all’edilizia sportiva e scolastica Lorenzo Lorè ha fatto il punto sulle situazioni di scuole e impianti sportivi, sollecitato dalle interrogazioni di Lorenza Bondi e Marco Falorni di Forza Italia Udc. "Gli interventi per la nuova illuminazione della palestra Ceccherini sono completati. Il campo scuola Renzo Corsi è di nuovo fruibile, anche se sono da completare interventi secondari. In programma anche l’efficientamento energetico del campo scuola e del velopattinodromo, che non interferirà con la fruibilità degli impianti – ha spiegato Lorè -. A settembre saranno avviati i lavori per il campo di rugby, sui campi di Taverne d’Arbia e la realizzazione della ‘Cittadella dello sport’, finanziati con risorse Pnrr. È in corso, con previsione di completamento entro ottobre, la sostituzione del manto di erba sintetica del campo di Torre Fiorentina". Un discorso a parte per l’Artemio Franchi, il campo Bertoni e il Palaestra. "Lo stadio e il Bertoni sono del Comune, ma sono stati affidati all’Acr Siena. A maggio l’amministrazione ha dichiarato risolta la convenzione con la società, contestando la non effettuazione dei lavori. È così iniziato un balletto giudiziario che ci impone di non poter rientrare in possesso dei due impianti ‘contesi’. Per il Palaestra abbiamo ritenuto di effettuare subito gli interventi urgenti per la sicurezza, rimandando alla fine dell’annata sportiva i restanti lavori".

Per le scuole comunali, Lorè ha esposto un cronoprogramma dettagliato: "Alle scuole Mara Meoni, Simone Martini e Santa Marta sono in corso lavori con chiusura del cantiere prevista entro novembre, i bambini che torneranno alle proprie sedi da gennaio. Gli alunni della Mara Meoni inizieranno l’anno nell’ex asilo in strada di Renaccio, quelli della Simone Martini sono attualmente alla Pascoli e quelli della Santa Marta a San Miniato. Sono in programma interventi sull’Achille Sclavo, gli alunni che verranno trasferiti alla scuola Pascoli da gennaio, quando aprirà il cantiere per la nuova struttura in Fortezza. Per quanto concerne gli asili nido Albero dei Sogni e Ape Giramondo, la posa della struttura temporanea in piazza Amendola è prevista entro novembre. Mentre per la scuola Acquacalda l’avvio delle operazioni è fissato per l’estate 2024".

Eleonora Rosi