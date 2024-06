Impianti sportivi di Custoza e Marciano. Lavori di riqualificazione per un milione

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore Lorenzo Loré, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato ’Campo di calcio di via Custoza, sostituzione del manto di gioco in erba sintetica di tre campi da calcio e altre opere di completamento’, per un importo complessivo di un milione e 100 mila euro. L’amministrazione prosegue nella riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà: nella struttura di via Custoza è necessaria la sostituzione del manto in erba sintetica con certificazione Lnd dei due campi di gioco e altre opere di completamento, oltre alla sostituzione del manto in erba sintetica di un ulteriore campo posto nelle vicinanze del parco di Custoza, in località Marciano. Per la realizzazione dei lavori, il Comune richiederà un mutuo all’lstituto per il Credito Sportivo, partecipando al ’bando sport missione Comune 2024’. "Queste strutture – sottolinea l’assessore Loré – rivestono un ruolo rilevante nel panorama sportivo senese, sia per il numero dell’utenza che per l’attività socio-educativa garantita dal settore giovanile. Il mutuo ci consentirà di portare a termine il rinnovo dei campi da gioco e alcuni interventi collaterali".