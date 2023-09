Immatricolazioni. Le scadenze dei corsi a numero programmato

Sono aperte le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena fino al 2 novembre. Sono aperte fino al 24 ottobre le immatricolazioni al corso di laurea triennale in Agribusiness, corso interateneo con l’Università di Pisa; e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia, con graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Sono invece 250 i posti disponibili per il corso di Scienze biologiche, fino ad esaurimento posti. Giovedì si è svolto il test per Professioni sanitarie.