Illuminazione pubblica Investimento ’green’ da 250mila euro

Il Comune di Monteriggioni investe ulteriormente per il contenimento della bolletta elettrica. La giunta municipale ha, infatti, deciso un nuovo investimento di circa 250mila euro per sostituire con lampade a led di ultima generazione i vecchi corpi illuminanti di altri 480 lampioni del suo vasto territorio, in aggiunta al nutrito pacchetto di interventi già in corso.

La nuova sostituzione riguarderà gli impianti di pubblica illuminazione delle vie Di Vittorio, Grandi, del Rugio, XXV Aprile, Marconi, Berrettini e Piazza Cristo Re a Castellina Scalo; Cassia Nord a Fornacelle; Nenni, Della Resistenza, Della Miniera e provinciale delle Badesse a Badesse; Uopini a Corposanto; del Pozzo a San Martino; Cassia Nord a San Dalmazio; Del Ginepro e Uopni a Uopini; Calamandrei a Quercegrossa; Val d’Aosta e Montecelso a Belverde; Strada di Monteriggioni e scuola Dante Alighieri nel capoluogo e Costone a Montarioso.