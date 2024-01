Illuminazione ’green’. Duecento luci al led

Nuova luce al led e bolletta più leggera per l’illuminazione pubblica con 200 nuovi corpi illuminanti nella zona industriale di Cusona e nei due parcheggi per turisti a Bagnaia. Un progetto non solo per la sicurezza, ma anche per la valorizzazione e la riqualificazione del contesto urbano con l’obiettivo di "gradevolezza dell’ambiente notturno migliorandone la visione, riducendo gli abbagliamenti e l’impatto ambientale con tecnologie di nuova generazione per l’illuminazione a led a bassa temperatura di colore".

Nel dettaglio sono stati sostituiti 53 corpi illuminanti a Cusona e 147 nuovi fari a Bagnaia. "Questo intervento è il frutto di una scelta politica e amministrativa che stiamo perseguendo con determinazione", affermano sia il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore alle reti Gianni Bartalini. E’ soprattutto una operazione di "attesi benefici – precisano – in primis la riduzione dei consumi di energia elettrica sulla parte corrente che dovrebbe alleggerire il bilancio. Inoltre, i nuovi corpi illuminanti sono provvisti di sistema a dimmeraggio che consente un ulteriore risparmio energetico nelle ore centrali della notte in concomitanza con gli orari in cui il traffico è ridotto". Marrucci e Bartalini aggiungono: "Il bilancio di efficientamento complessivo alla data odierna partendo dai circa 1900 punti luce che abbiamo sul territorio, di cui 100 già sostituiti a led nella passata legislatura, assomma 685 punti luce dei primi due interventi di relamping ai quali si aggiungono 200 punti luce dell’attuale intervento con l’ulteriore previsione di efficientamento della pubblica illuminazione all’interno del parcheggio riservato ai visitatori". Insomma più luce e meno spese.

Romano Francardelli