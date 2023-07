Il viaggio del ‘Rinascimento ecologico’ contro il cambiamento climatico

Il Buongoverno senese di Ambrogio Lorenzetti in tour con Julien Dossier per le strade della Francia. Una sorta di Tour De France che l’artista francese percorrerà con il suo quadriciclo ecologico per sensibilizzare sugli effetti dei cambiamenti climatici, con rotagonista la versione contemporanea del ciclo di affreschi, denominata ’Rinascimento Ecologico’. Secondo Dossier, l’opera offre lo spunto per realizzare una transizione verso un mondo sostenibile, che comprenda gli aspetti sociali legati alla convivenza, gli aspetti economici agli scambi fra i territori e la conservazione degli ecosistemi. Da qui la versione contemporanea delle opere, ideata tra 2010 e 2014. Il disegno, realizzato da Johann Bertrand d’Hy, riprende gli affreschi e adatta le scene rinascimentali ai nostri tempi. Il Rinascimento Ecologico rappresenta un mondo decarbonizzato, resiliente e stimolante. Il tour, la Diagonale du Plein, partirà il 15 luglio da Concarneau, in Bretagna, tracciando una diagonale di 1.200 chilometri fino ad Arles, con arrivo il 21 agosto: 24 tappe da percorrere a bordo di un vélocar dotato di rimorchio, alimentato da pannelli solari e abbellito con l’affresco contemporaneo di Dossier.