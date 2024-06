Il tufo è ’salvo’, la pista ok. Via libera della commissione

di Laura Valdesi

SIENA

Il tufo (per ora) è ’salvo’. E se non pioverà forte si svolgeranno regolarmente le prove all’alba stamani e si replicherà anche domattina, sempre alle 5.30. Le previsioni meteo che tanto hanno preoccupato negli ultimi giorni lasciano spazio infatti al sole. Si parla di un "miglioramento delle condizioni con cieli via via più sereni e temperature in rialzo, specie nei valori massimi". ’MeteoSiena 24’ annuncia dunque che torna il caldo.

"Tutto procede secondo i piani. Sono convinto della scelta fatta di mettere il tufo il 25 perché ha dato modo di poterlo lavorare e di stenderlo con tranquillità. La pioggia di martedì non ha causato danni particolari e il sole farà il resto. Quindi – spiegava nel primo pomeriggio di ieri l’ingegner Paolo Ceccotti del Comune – in assenza di altre precipitazioni domattina (stamani, ndr) si comincia con le prove di notte". Il tufo è stato lavorato a lungo dagli operai che hanno passato anche il rullo. Era bagnato soprattutto nella parte antistante palazzo pubblico. E i tuoni poco prima delle 18, con qualche goccia di pioggia, avevano fatto pensare a nuovi problemi ma è spuntato subito il sole.

Via libera alla pista e al suo allestimento anche da parte della commissione di vigilanza che ieri mattina ha effettuato il giro della Piazza per la verifica consueta dopo che è stato sistemato il tufo, montati i palchi e anche i varchi elettronici. Era presente, come accaduto già molte volte in passato, anche un tecnico del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). La macchina del Palio, dunque, è in pieno funzionamento. Sul versante sicurezza la questura ha annunciato ieri l’arrivo di 10 nuovi allievi agenti della polizia che hanno appena terminato il 225° corso presso varie scuole. Dopo essere stati ’presi in forza’ dall’ufficio del personale, sono stati ricevuti dal questore Ugo Angeloni. Nel dare loro il benvenuto a Siena, il questore ha manifestato l’intenzione di affiancarli ai poliziotti più esperti per i servizi operativi e di ordine pubblico per il Palio. Il loro arrivo consentirà inoltre ai più ’anziani’ di servizio, giunti a Siena circa due anni fa, di essere impiegati nei servizi di controllo del territorio andando così ad implementare le attività di prevenzione.