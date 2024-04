Il tributo della città a Nigel Konstam

A Casole la scorsa settimana si è svolto un doveroso tributo a Nigel Konstam. Un artista che Casole ha avuto l’onore di avere come residente per più di quarant’anni. Grazie al Verrocchio Art Centre (Il Centro d’arte Verrocchio) a Casole per il tributo sono arrivati artisti provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto la fortuna di imparare dal maestro Konstam. Nigel Konstam è stato un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Casole. Hannah Toomer ha contribuito all’organizzazione della conferenza, i relatori sono stati la professoressa Silvia Ferri e il collega Antonio Fiengo dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia e la direttrice del Museo Casole Patrizia la Parta. A questa occasione di tributo era presente anche la traduttrice Gabriella Della Valle, docente presso l’Università degli Studi di Siena, che si è prestata con generosità per la comunità casolese.