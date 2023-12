Il successo per ’Una festa continua’. Banda Città del Palio e ’concerto di Natale’

Proseguono con successo di pubblico le iniziative del cartellone natalizio ’Una festa continua’, organizzato dal Comune di Siena. Nella settimana che porta al Natale sono numerose gli eventi in programma per grande e più piccoli. Stasera alle 18 sfilerà per le vie cittadine la Banda Città del Palio, nella speciale versione di orchestra di fiati travestiti da Babbo Natale. Giovedì 21 dicembre alle 16 il ’Concerto Unione Corale Senese Ettore Bastianini’ all’interno della Chiesa Santissima Annunziata, mentre alle ore 21 in Duomo ci sarà il ’Concerto di Natale’ con il coro del Liceo Musicale Piccolomini. Sempre alle ore 21 al Teatro dei Rinnovati lo spettacolo ’Le Cirque Invisible’ che rientra nella stagione teatrale ’Metaversi’ (spettacolo a pagamento, info www.teatridisiena.it ; tel. 0577 292265; mail [email protected] ).

Venerdì 22 dicembre alle 15 è in programma il ’Trekking dedicato all’acqua. Fonte Nuova e il sistema delle acque nel nord della città’, iniziativa gratuita (su prenotazione; tel. 0577 42373, mail [email protected] ). Nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19,30 riapre la ’Casa di Babbo Natale’ nel Palazzo delle Papesse a ingresso gratuito.