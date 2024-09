Il sottopasso pedonale diventa una piscina, allagamenti anche a Salceto e Drove

Allagamenti dei sottopassi a Poggibonsi. E della zona di Salceto, l’area di sosta che si trova più in basso rispetto alla sede stradale principale e che quindi è più soggetta, anche per la sua forma "a conca", a subire le serie conseguenze del maltempo.

E così è avvenuto anche nella serata di lunedì, in seguito al nubifragio che ha colpito violentemente anche il territorio della Valdelsa e che ha richiesto gli interventi della Polizia municipale, dei vigili del fuoco del locale distaccamento e di numerosi volontari. Un altro flash, come piccola testimonianza degli avvenimenti registrati lunedì sera: le auto che tornavano indietro nelle due direzioni di marcia del sottopasso di via Duccio Buoninsegna. Un segno tangibile della temporanea impraticabilità del percorso carrabile che unisce via Pisana con via Gaetano Pieraccini. Un passaggio costantemente invaso dalle acque, in presenza di eventi atmosferici di una certa portata come quello dell’altra sera a Poggibonsi.

Problemi anche nel sottopasso pedonale (nella foto) che unisce largo Bellucci e largo Gramsci, ovvero una delle porte di accesso al centro storico di Poggibonsi. Anche in questo caso, disagi che si ripetono nelle giornate di maltempo capaci di rendere alquanto difficoltosa la mobilità a ogni livello. Problemi per il transito delle vetture su alcune strade di collegamento, come il nodo cruciale della viabilità di Drove, nella zona di Poggibonsi Nord. Così è accaduto anche in via Pisana, nei pressi del confine comunale di Poggibonsi con Barberino Tavarnelle, in un tratto di strada interessato negli anni scorsi anche da crolli di grosse piante sempre a causa delle violente ondate di maltempo che non hanno mai risparmiato i centri del circondario.

Paolo Bartalini