Il sindaco dichiara guerra alle buche. Maxi investimento per i lavori. Piano di interventi da 400mila euro

Pronto il piano antibuche del Comune di Colle. A renderlo pubblico è il sindaco Piero Pii insieme al vicesindaco Marco Speranza. Un investimento che segue un progetto che è stato programmato in base alle priorità, impegnandosi maggiormente nelle zone del territorio comunale di Colle che più presentano problematiche sotto il profilo delle asfaltature. "Abbiamo lavorato fin da subito a un’operazione di analisi delle strade di pertinenza comunale – afferma il vicesindaco Marco Speranza –. Inoltre abbiamo fatto un ulteriore studio anche dopo le forti piogge di questi giorni. Aggiornando così il progetto di rifacimento strade. Un’operazione di asfaltatura così ampia e complessa era da molto tempo che non si vedeva in città. Saranno più di cento gli interventi che andremo ad eseguire. Abbiamo aggiunto oltre a questi anche un’asfaltatura delle Lellere".

Un’operazione che prevede uno stanziamento totale di 400mila euro e che toccherà vari quartieri del comune a partire dalle zone centrali, ma la scelta dei tratti che saranno riasfaltati è stata fatta seguendo una scala delle priorità andando ad intervenire nelle parti più dissestate e che presentano più ‘buche’. "Lo avevamo detto e oggi lo stiamo realizzando – afferma il sindaco Pii –. Il primo impegno che ci siamo presi era quello di dare una svolta sotto il profilo delle manutenzioni nella prima parte di questo mandato amministrativo, nello specifico in questi ultimi sei mesi del 2024. Oggi presentiamo il nostro progetto per le strade, ma abbiamo pensato ad un piano di manutenzioni a 360 gradi. Ritornando alle strade, però, questo piano riuscirà a risolvere alcune delle situazioni più urgenti, ma l’idea è quella di avere una continuità per le operazioni di manutenzioni durante tutti e cinque gli anni".

Lo stanziamento è stato ormai deliberato ed entro le prime settimane di novembre sarà già possibile vedere alcuni operai a lavoro per le prime asfaltature. Non si tratterà di ricoprire solo le ‘buche’ presenti sul territorio, ma asfaltare tratti di strada della viabilità principale a Colle.

"Siamo felici di questa operazione – conclude Speranza –. Non dobbiamo, però, dimenticarci che i problemi in città sono molteplici. Abbiamo ben chiaro quali sono le necessità ora sono diventati degli impegni domani saranno delle opere realizzate".

"Il nostro progetto non guarda solo alle manutenzioni, ma riserva a loro un posto particolare – conclude Pii –. Colle ne ha bisogno ed il nostro impegno è massimo per questo settore".

Lodovico Andreucci