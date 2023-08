Il settembre della Pinacoteca nazionale Domenica al museo e sabato ’fumetti’

Torna l’iniziativa Domenica al Museo del Ministero della Cultura e CoopCulture propone la visita guidata al patrimonio della Pinacoteca di Siena: domenica prossima alle 11 i visitatori saranno guidati nella più vasta e completa collezione di arte senese al mondo. I dipinti testimoniano l’evoluzione dell’arte a Siena dal XIII fino al XVII secolo in un itinerario denso di capolavori come la Madonna dei Francescani di Duccio di Buoninsegna, la Pala del Beato Agostino Novello di Simone Martini e l’Annunciazione di Ambrogio Lorenzetti. Non mancano testimonianze eccezionali anche dei secoli successivi come i cartoni preparatori del pavimento del Duomo di Siena realizzati da Domenico Beccafumi o la Deposizione dalla Croce del Sodoma. La visita guidata ha la durata di un’ora e trenta minuti e il costo è di 8 euro; l’ingresso invece è gratuito. Sabato 16 settembre poi, alle 16.30, è in programma Pinacoteca a Fumetti, un’attività adatta ai più piccoli, con la ricerca di personaggi, animali e oggetti particolari nelle opere: il costo delle attività è di 8 euro. E’ opportuno prenotare. Per informazioni sulle visite guidate e attività si può inviare una email a [email protected]