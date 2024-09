Il ritorno del Siena Awards. La fotografia protagonista

Torna il Siena Awards, con due mesi di mostre, incontri ed eventi dedicati alla grande fotografia. Un programma ricco di ospiti e di storie, che si aprirà sabato 28 settembre con la cerimonia inaugurale al Teatro dei Rinnovati, nel corso della quale si svolgerà la premiazione dei vincitori dei tre premi fotografici del festival: il Sipa (Siena International Photo Awards), il Drone Photo Awards e il Creative Photo Awards.

Tra i protagonisti dell’edizione 2024, il fotografo americano Steve Schapiro, che con i suoi scatti iconici racconta l’America degli anni Sessanta e Settanta, al quale sarà dedicata una retrospettiva, intitolata ‘American Edge’, che sarà allestita a Sovicille, nel centro culturale ‘La Tinaia’.

La mostra ‘Saving the Monarchs’, dello spagnolo Jaime Rojo, con la sua passione per la natura selvaggia e le farfalle Monarca, sarà allestita al Museo di storia naturale. L’Accademia dei Rozzi, invece, accoglierà la mostra ‘Piatsaw’ e gli scatti di Nicola ’Ókin’ Frioli, fotografo italiano indipendente che negli ultimi venti anni ha lavorato su tematiche legate a diritti umani e ambientali. Nell’Area Verde Camollia 85, inoltre, sarà allestita la mostra ‘Cyrille Parry: Re-Enchant The World’, dove ogni fotografia è stata realizzata utilizzando accessori e abiti unici. A rendere particolari gli scatti sono le tecniche di post-elaborazione usate per ottenere un effetto pittorico.

I vincitori del Siena International Photo Awards saranno esposti nell’ex Distilleria Lo Stellino. Il Museo di storia naturale ospiterà le immagini del Drone Photo Awards dedicato alla fotografia aerea, mentre nel Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna, nuova location del Siena Awards 2024, troveranno posto i vincitori del Creative Photo Awards, dedicato a un approccio innovativo alla fotografia. "I grandi appassionati di fotografia – anticipano gli organizzatori – potranno vivere un’esperienza unica e irripetibile con un tour di quattro giorni che prenderà il via mercoledì 25 settembre e toccherà i luoghi più belli del territorio senese. L’iniziativa vedrà la partecipazione di alcuni fotografi internazionali e degli autori delle mostre personali del Siena Awards".

Tutte le mostre del Siena Awards saranno aperte dal 28 settembre al 24 novembre il venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.