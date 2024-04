Il recupero del ’Sonar’ ora è realtà: "Investimento per restituire al territorio la Casa della Musica"

Iniziati i lavori al Sonar di Colle. Era stato annunciato da ’La Nazione Siena’ esattamente una settimana fa. Ora è ufficiale: al via le operazioni di ammodernamento dell’auditorium. I lavori si sono resi necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il completo rifacimento delle dotazioni tecnico impiantistiche per consentire la piena fruizione degli spazi.

"Siamo a una settimana decisiva che da tanto sognavamo – afferma il presidente di Mosaico Aps, Claudio Niccolini – L’inizio degli interventi è di fatto il gradino finale di un processo di recupero a cui i volontari di Mosaico Aps da due anni dedicano tutte le loro forze, fisiche, di tempo ed emotive". I lavori che interesseranno nei prossimi mesi la struttura Sonar porteranno così a una fruizione migliore e più completa dello spazio, liberandone le potenzialità ancora inespresse. "Un investimento di prospettiva dell’amministrazione comunale – continua Niccolini – che consentirà al Sonar di offrire il 100% delle sue potenzialità di utilizzo. Il progetto Creative CollHub che è alla base di questo processo di rigenerazione, ideato e presentato all’amministrazione tre anni fa, troverà così piena concretezza, consentendo alla città di avere nuovamente a disposizione uno spazio fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale della comunità".

Nella primavera di due anni fa, infatti l’Associazione Mosaico Aps, perseguendo la linea tracciata con il progetto Creative CollHub in coprogettazione con il Comune di Colle, aveva dato il via a un percorso di riscoperta e rivitalizzazione dell’auditorium Sonar-Casa della Musica. Conclusi i lavori, quindi, con la nuova linfa, il Sonar è pronto a far riesplodere tutto il suo potenziale e a essere un punto di riferimento per i giovani, per Colle e tanti appassionati di musica. Proseguono le attività ludico-didattiche, corsi di musica, di fotografia etc., all’interno degli spazi associativi di Mosaico, il calendario di eventi nell’auditorium è stato, invece, sospeso e lascerà spazio a un altro fondamentale step: i lavori. Grazie ai progetti sviluppati e finanziati dall’amministrazione di Colle nel 2023, sono quindi stati avviati ieri, come detto, una serie di interventi di ammodernamento all’interno dell’auditorium che dureranno alcuni mesi.

Lodovico Andreucci