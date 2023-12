Il presepe speciale di Mauro Bilenchi

Un presepe speciale fa bella mostra di sé nella sede della Misericordia di Staggia Senese. Mauro Bilenchi (al centro della foto), da quindici anni volontario, è anche un artista dei presepi e così ha creato, grazie alla collaborazione di colleghi in servizio all’interno della Confraternita, l’allestimento della Natività al piano superiore della struttura di via Romana inaugurata dodici mesi or sono. Una passione sviluppata negli anni ha portato Mauro Bilenchi alla realizzazione di un’opera animata, grazie alle statuine che in parte ha costruito lui stesso in mezzo a casette "edificate" in maniera artigianale con l’impiego del sughero. L’alba, la neve, il giorno, il tramonto, la notte, il vagito del Bambinello, il canto degli angeli: molto apprezzata dai visitatori la capannuccia della Misericordia staggese, inserita tra l’altro nel percorso Terre di presepi con il coordinamento di un comitato che si propone di valorizzare la tradizione di opere dedicate alla Natività e l’impegno di artisti. Come appunto Bilenchi che già nel 2005, allora nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Staggia Senese, iniziò a dare vita alle rappresentazioni durante le feste natalizie. Paolo Bartalini